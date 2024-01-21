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​Наставник «Шеффилд Юнайтед»: «Мы показали характер»

21 Января 2024 • 20:01 Комментировать

В двадцать первом туре английского чемпионата «Шеффилд Юнайтед» сумел не проиграть набравшему ход «Вест Хэму», команды забили друг другу по два мяча. Наставника «Шеффилда» Крис Уайлдер прокомментировал итоги игры, он уверен, что очко его команда получила заслуженно, а могла получить и больше.

- Очко - это минимум того, что мы заслуживали, потому что мы были реально очень хороши. Мы показали терпение и характер. Нам нужно играть так и дальше, и тогда мы будем набирать еще больше очков, - уверен Уайлдер, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас».


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