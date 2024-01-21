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«Шеффилд Юнайтед» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

21 Января 2024 • 19:10 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
2:2
Вест Хэм

В 21-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм» бились за результат до конца. В середине первого тайма Дэнни Ингс подготовил удар из пределов штрафной, и он был блокирован, но Максвелл Корне добил мяч - 0:1. В конце первого тайма также с добивания отличились хозяева, голкипер соперника справился с ударом по воротам, но Бен Бреретон тут же сравнял счет. Под конец поединка у гостей право на пенальти, Джеймс Уорд-Праус на силу пробил по центру ворот, а голкипер прыгнул в сторону  - 1:2. На 90-й минуте по удалению у каждой команды и пенальти в ворота «молотобойцев» после ошибки вратаря на выходе, который к тому же получил травму и был заменен. Заработавший 11-метровый Оливер Макбарни низом пробил в левый угол и был точен - 2:2.

«Вест Хэм» идет шестым, противник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед2:2Вест Хэм
  28'Корне Максвелл (0:1)
(1:1) Бреретон Бен44'  
  79'Уорд-Праус Джеймс (1:2)
(2:2) Макбарни Оливер90'  
Фодеринхэм УэслиБогл ДжейденАхмедходжич Анел  75'Робинсон ДжекТрасти Остон 80' (Норрингтон-Дэвис Рис ( 80') Макати ДжонХамер Густаво  39'Винисиус Соуза 88' (Норвуд Оливер ( 88') Брукс Эндри  68' 80' (Брюстер Риан ( 80'  90') Бреретон Бен 67' (Арчер Камерон ( 67') Осула Вильям 46' (Макбарни Оливер ( 46')
Запасные: Буябу ДжилиОсборн БенДжеббисон ДэниелСерики ФемиАмиссах Джордан
Ареола Альфонс 90' (Фабьянски Лукаш ( 90') Цоуфал Владимир  90'  90'Мавропанос КонстантиносЗума КуртЭмерсон ПалмиериКорне Максвелл 70' (Джонсон Бен ( 70') Соучек ТомашУорд-Праус Джеймс  42'Форнальс ПаблоБоуэн ДжарродИнгс Дэнни 90'
Запасные: Огбонна АнджелоМаршалл КаллумДивин МубамаОрфорд ЛьюисКейси КэланСкарлз ОливерКрессуэлл Аарон
21 января. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Шеффилд Юнайтед

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