«Шеффилд Юнайтед» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

В 21-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм» бились за результат до конца. В середине первого тайма Дэнни Ингс подготовил удар из пределов штрафной, и он был блокирован, но Максвелл Корне добил мяч - 0:1. В конце первого тайма также с добивания отличились хозяева, голкипер соперника справился с ударом по воротам, но Бен Бреретон тут же сравнял счет. Под конец поединка у гостей право на пенальти, Джеймс Уорд-Праус на силу пробил по центру ворот, а голкипер прыгнул в сторону - 1:2. На 90-й минуте по удалению у каждой команды и пенальти в ворота «молотобойцев» после ошибки вратаря на выходе, который к тому же получил травму и был заменен. Заработавший 11-метровый Оливер Макбарни низом пробил в левый угол и был точен - 2:2.

«Вест Хэм» идет шестым, противник замыкает таблицу.