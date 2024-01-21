​Тьяго не перейдёт из «Ливерпуля» во «Фламенго»

Полузащитник Тьяго Алькантара не перейдёт из «Ливерпуля» во «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, слухи о возможном переходе Тьяго в этот бразильский клуб не имеют под собой никакой почвы.

32-летний Тьяго в нынешнем сезоне на футбольное поле не выходил. Действующий контракт полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до лета. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тьяго в 10 миллионов евро.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт матч Премьер-лиги против «Борнмута». Не пропустите текстовую трансляцию.