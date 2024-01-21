​«Ливерпуль» назвал состав на игру АПЛ против «Борнмута»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Гомес, ван Дейк, Конате, Диас, Нуньес, Макаллистер, Джонс, Эллиотт, Жота, Брэдли.

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.