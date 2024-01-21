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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» назвал состав на игру АПЛ против «Борнмута»

21 Января 2024 • 18:31 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
1 4.30 X 4.30 2 1.75
Через 0 ч. 33 мин.

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп решил включить в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Гомес, ван Дейк, Конате, Диас, Нуньес, Макаллистер, Джонс, Эллиотт, Жота, Брэдли.

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Ливерпулем» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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