​«Вест Хэм» ведёт переговоры по Филлипсу, но есть проблема

«Вест Хэм» лидирует в гонке за полузащитником Кэлвином Филлипсом из «Манчестер Сити». Как сообщает The Guardian, между клубами идут переговоры, но камнем преткновения является запрос «горожан» - клуб хочет получить за аренду Филлипса 7 миллионов фунтов (около 8,15 млн евро).

В сезоне 2023/2024 Филлипс поучаствовал в десяти матчах «Манчестер Сити» в различных соревнованиях. В них полузащитник отметился одним забитым голом. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 28 миллионов евро.

Добавим, что «Вест Хэм» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.