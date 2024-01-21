​Агент исключает зимний трансфер Марсьяля

Нападающий Антони Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал агент Филипп Ламболи, который работает с 28-летним футболистом.

«Антони не покинет «Манчестер Юнайтед». Он останется в команде до истечения срока его контракта – до июня», - слова Ламболи приводит портал Goal.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль поучаствовал в 19 матчах «Манчестер Юнайтед». В них французский форвард записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марсьяля в 15 миллионов евро.