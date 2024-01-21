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​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро

21 Января 2024 • 16:39 Комментировать

Полузащитник Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» в обозримом будущем. Как сообщает Daily Star, в клубе решили, что лучшим решением будет продажа бразильского футболиста.

Отмечается, что 31-летний Каземиро входит в число самых высокооплачиваемых футболистов Премьер-лиги Англии. Трансфер бразильца поможет «красным дьяволам» высвободить серьёзный бюджет в зарплатной ведомости.

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл 12 матчей. В них бразилец записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает Каземиро в 30 миллионов евро.

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