​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро

Полузащитник Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» в обозримом будущем. Как сообщает Daily Star, в клубе решили, что лучшим решением будет продажа бразильского футболиста.

Отмечается, что 31-летний Каземиро входит в число самых высокооплачиваемых футболистов Премьер-лиги Англии. Трансфер бразильца поможет «красным дьяволам» высвободить серьёзный бюджет в зарплатной ведомости.

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл 12 матчей. В них бразилец записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает Каземиро в 30 миллионов евро.