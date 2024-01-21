«Аль-Наср» предложил 23 миллиона евро за защитника «Тоттенхэма»

«Аль-Наср» обратился к лондонскому «Тоттенхэму» с предложением о трансфере правого защитника. Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести бывшего игрока каталонской «Барселоны» Эмерсона Рояла, который проводит третий сезон на туманном альбионе.

По информации от журналиста Тома Барклея, «Аль-Наср» готов выложить за Эмерсона в районе 23 миллионов евро. Именно такое предложение получил «Тоттенхэм» от клуба из Саудовской Аравии.

25-летний Эмерсон в этом сезоне далеко не всегда появляется на поле в стартовом составе «Тоттенхэма». Бразилец отыграл 776 минут в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги, где отметился одним голом.