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Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб

21 Января 2024 • 14:36 Комментировать
Фенербахче
...
Самсунспор
1 1.20 X 6.80 2 14.00
Через 0 ч. 48 мин.

Защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджу определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, турецкий футболист хотел бы отправиться на родину и подписать контракт с «Фенербахче».

Отмечается, что 27-летнего Чаглара готовы приютить лодонский «Фулхэм», «Порту» и «Монако», но центральный защитник настаивает на переходе в «Фенербахче», который пока не согласовал условия аренды с «Атлетико».

Напомним, Сёюнджу летом перебрался в Мадрид на правах свободного агента из «Лестера». Переход оказался неудачным для турка, ведь на его счету сейчас всего 6 матчей в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Фулхэм Атлетико Мадрид Фенербахче Порту Чаглар Сеюнджю трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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