Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб

Защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджу определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, турецкий футболист хотел бы отправиться на родину и подписать контракт с «Фенербахче».

Отмечается, что 27-летнего Чаглара готовы приютить лодонский «Фулхэм», «Порту» и «Монако», но центральный защитник настаивает на переходе в «Фенербахче», который пока не согласовал условия аренды с «Атлетико».

Напомним, Сёюнджу летом перебрался в Мадрид на правах свободного агента из «Лестера». Переход оказался неудачным для турка, ведь на его счету сейчас всего 6 матчей в чемпионате Испании.