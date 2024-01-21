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Канчельскис считает, что «Борнмут» сможет дать бой «Ливерпулю»

21 Января 2024 • 11:40 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
1 4.30 X 4.30 2 1.75
Через 6 ч. 17 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Борнмутом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Ливерпулю» придётся нелегко, так как «Борнмут» набрал хороший ход, проиграв всего раз в последних восьми играх АПЛ.

«Борнмут» — боевая команда. Ребята стараются давать бой всем соперникам и не делят команды на лидеров. Они не боятся идти в борьбу. В матче против «Ливерпуля» должны показать весь свой потенциал», — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

Матч «Борнмут» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 21 января. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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