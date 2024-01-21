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Винисиус не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за обещания отцу

21 Января 2024 • 09:42 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.16 X 9.00 2 16.00
Через 7 ч. 14 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bola Sport.

По информации источника, 23-летний футболист пообещал своему отцу, что в случае ухода из испанского клуба он вернётся в родной для себя «Фламенго», за который выступал до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за бразильского игрока больше 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 17 матчей, забил в них девять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 150 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Винисиус Жуниор ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
21 Января 2024 в 10:26
Если продадут и клубы договорятся - перейдет и скажет другое.
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