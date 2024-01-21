Винисиус не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за обещания отцу

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bola Sport.

По информации источника, 23-летний футболист пообещал своему отцу, что в случае ухода из испанского клуба он вернётся в родной для себя «Фламенго», за который выступал до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за бразильского игрока больше 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 17 матчей, забил в них девять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 150 миллионов евро.