​Айвен Тони: «Когда надо, я забиваю»

«Брентфорд» обыграл в двадцать первом туре английского чемпионата «Ноттингем Форест», а вернувшийся после длительной дисквалификации Айвен Тони отметил это дело должным образом - забил. После игры нападающий «Брентфорда» и английской сборной прокомментировал свой успех:

- Я давно этого ждал. Так хорошо вернуться на поле, забить и победить. Думал об этом еще перед выходом из дома - мы победим. Я тренирую штрафные удары (Тони забил со штрафного - прим.ред.), в тренировках они часто заканчиваются ударами по командному автобусу, но когда надо, я забиваю, - цитирует слова Тони BBC Sport.