​«Ноттингем Форест» - лидер АПЛ по голам в первые 5 минут

В двадцать первом туре английского чемпионата поражение потерпел «Ноттингем Форест», «лесники» проиграли «Брентфорду» со счетом 2:3. Тем не менее, «Ноттингем» снова забил в первые же минуты игры, и по этому параметру команда Нуну Эспириту Санту лидирует в английской Премьер-лиге - не менее шести голов в первые пять минут игры. У ближайшего преследователя по этому показателю - только три гола.

В следующем туре английского чемпионата «Ноттингему» предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом», это случится тридцатого января в рамках двадцать второго тура английской Премьер-лиги.