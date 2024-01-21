​Артета одержал 50-ю домашнюю победу в АПЛ в качестве тренера

Потерпевший два поражения кряду в предыдущих матчах лондонский «Арсенал» стильно вернулся в игру, обыграв «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. Как оказалось, эта победа стала юбилейной, домашней пятидесятой в АПЛ для Микеля Артеты в качестве наставника лондонского клуба.

Теперь «Арсенал» занимает третье место в чемпионате Англии, после того, как в прошлом году команда финишировала второй. В последний раз «Арсенал» победил в чемпионате Англии двадцать лет назад - в 2004 году.

В следующем туре команде Артеты предстоит сыграть с «лесниками» из «Ноттингем Форест». Это случится тридцатого января.