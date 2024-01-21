Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета одержал 50-ю домашнюю победу в АПЛ в качестве тренера

21 Января 2024 • 03:10 Комментировать

Потерпевший два поражения кряду в предыдущих матчах лондонский «Арсенал» стильно вернулся в игру, обыграв «Кристал Пэлас» со счетом 5:0. Как оказалось, эта победа стала юбилейной, домашней пятидесятой в АПЛ для Микеля Артеты в качестве наставника лондонского клуба.

Теперь «Арсенал» занимает третье место в чемпионате Англии, после того, как в прошлом году команда финишировала второй. В последний раз «Арсенал» победил в чемпионате Англии двадцать лет назад - в 2004 году.

В следующем туре команде Артеты предстоит сыграть с «лесниками» из «Ноттингем Форест». Это случится тридцатого января.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом ​Салах и другие египтяне установили рекорд на Кубке Африки
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
2
1.80 3.85 4.50
Видео
21.01.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
4.50 3.65 1.81
Видео
21.01.24 в 19:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
4.80 4.10 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
03:10 · Англия. Премьер-лига
​Артета одержал 50-ю домашнюю победу в АПЛ в качестве тренера
03:08 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»
02:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с де Брёйне на фоне интереса из Саудовской Аравии
01:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Брою в аренду при определённом условии
01:05 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ поспорят за Уан-Биссаку
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен как можно скорее закрыть трансфер норвежского вундеркинда
00:48 · Англия. Премьер-лига
​Нуну Эшпириту Санту: «Игра была интересной, принять поражение трудно»
00:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити» официально
00:38 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Весомые три очка»
00:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» сделал предложение по английскому нападающему слухи
00:09 · Англия. Премьер-лига
​Уолкотт призывает Ходжсона уйти
00:01 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Арсенал» должен подписать форварда, чтобы бороться за титул»
20 Января
23:49 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк оценил игру Тони в первом матче после 8-месячной дисквалификации
23:47 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: «Мы знаем себе цену»
23:39 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»
Все новости
Рекомендуем