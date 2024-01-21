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«Тоттенхэм» намерен как можно скорее закрыть трансфер норвежского вундеркинда

21 Января 2024 • 00:56 Комментировать
Спортинг Шарлеруа
...
Брюгге
27.01 22:45

«Тоттенхэм» продолжает переговоры по вингеру «Брюгге» Антонио Нуса.

Согласно недавним сообщениям, «шпоры» готовы заплатить за 18-летнего футболиста порядка 30 млн евро. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, судьба сделки может решиться в скором времени, переговоры вступают в решающую стадию. В «Тоттенхэме» знают об интересе к перспективному норвежцу со стороны других клубов, поэтому намерены как можно скорее закрыть трансфер. Сам Нуса не хочет покидать «Брюгге» по ходу сезона. Вероятно, лондонский клуб договорится об июльском переходе игрока.

В активе Антонио Нуса четыре забитых мяча и три голевых паса в 27 встречах в текущей кампании. В составе сборной Норвегии юный талант отметился одним голом в четырёх матчах.

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