«Тоттенхэм» намерен как можно скорее закрыть трансфер норвежского вундеркинда

«Тоттенхэм» продолжает переговоры по вингеру «Брюгге» Антонио Нуса.

Согласно недавним сообщениям, «шпоры» готовы заплатить за 18-летнего футболиста порядка 30 млн евро. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, судьба сделки может решиться в скором времени, переговоры вступают в решающую стадию. В «Тоттенхэме» знают об интересе к перспективному норвежцу со стороны других клубов, поэтому намерены как можно скорее закрыть трансфер. Сам Нуса не хочет покидать «Брюгге» по ходу сезона. Вероятно, лондонский клуб договорится об июльском переходе игрока.

В активе Антонио Нуса четыре забитых мяча и три голевых паса в 27 встречах в текущей кампании. В составе сборной Норвегии юный талант отметился одним голом в четырёх матчах.