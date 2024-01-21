​Нуну Эшпириту Санту: «Игра была интересной, принять поражение трудно»

В двадцать первом туре английского чемпионата АПЛ волевую победу одержал «Брентфорд», команда переиграла «Ноттингем Форест». Нуну Эшпириту Санту, наставник выигравшего два предыдущих матча «Ноттингема», прокомментировал итоги игры. Он считает, что зрители увидели красивый футбол, но его команде при этом не повезло:

- Для зрителей это была прекрасная игра, захватывающая, отличный футбол. Но нам, как я считаю, не повезло. Игроки чуть устали, ведь мы сыграли кубковый матч с дополнительным временем тремя днями ранее. Учитывая все это. я горжусь игроками. Мы проиграли, но достойно, - цитирует слова Санту BBC Sport.