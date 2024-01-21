Томас Франк: «Весомые три очка»

В двадцать первом туре английского чемпионата АПЛ волевую победу одержал «Брентфорд», команда быстро пропустила от «Ноттингем Форест», и пропустила еще раз позже, но сумела, в свою очередь, забить трижды. Наставник «Брентфорда» Томас Фрнк доволен игрой подопечных, он прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Очень важные, весомые три очка. Мне понравился дух и менталитет. Даже пропустив первыми и так быстро, мы не сдались, и это очень важно, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брентфорду» предстоит выездной матч против «Тоттенхэма».