Ширер: «Арсенал» должен подписать форварда, чтобы бороться за титул»

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер считает, что «Арсеналу» необходим новый нападающий.

Коллектив Микеля Артеты завершил череду неудач, разгромив «Кристал Пэлас» (5:0) в субботнем поединке Премьер-лиги, однако Ширер по-прежнему убеждён, что «канониры» нуждаются в усилении атаки.

«Сегодня «Арсенал» одержал лёгкую победу, но я всё ещё думаю, что команде нужен качественный центрфорвард, чтобы выйти на новый уровень и всерьёз бороться за чемпионство в АПЛ.

Я посетил предыдущие матчи «Арсенала» против «Вест Хэма» и «Ливерпуля», и я видел, что оба матча могли завершиться победой, если бы не масса упущенных возможностей. Думаю, Айвен Тони из «Брентфорда» – хороший вариант, но, похоже, никаких трансферов в этом месяце ждать не стоит», – написал в колонке BBC Ширер.