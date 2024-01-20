Томас Франк оценил игру Тони в первом матче после 8-месячной дисквалификации

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался об игре Айвена Тони в первом матче после возвращения на поле.

27-летний форвард помог «пчёлам» обыграть «Ноттингем Форест» (3:2) в поединке Премьер-лиги, отметившись забитым мячом. Сегодняшний матч стал для англичанина первым в текущем сезоне – он был отстранён из-за нелегальных ставок.

«Очень впечатляет, что он показал такую игру после восьми месяцев отсутствия. Айвен попросту не чувствует давления, ему нравятся серьёзные вызовы. Сегодня мы увидели классического Тони. Он забил очень умный гол», – сказал в послематчевом интервью Sky Sports Томас Франк.