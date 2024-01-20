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Мартинелли: «Мы знаем себе цену»

20 Января 2024 • 23:47 Комментировать

Крупную победу одержал в 21-м туре английского чемпионата лондонский «Арсенал», команда Микеля Артеты забила пять безответных голов «Кристал Пэлас». Автор гола Габриэл Мартинелли прокомментировал итоги игры, он рад, что после двух поражений кряду его команда вернулась на победный путь.

- Это было очень важно. Мы уверены в наших силах и знаем себе цену. Неважно, что говорит посторонняя публика. Мы верим в себя. Мы показали это сегодня, - цитирует слова Мартинелли BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест». Сейчас лондонский клуб занимает третье место  в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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