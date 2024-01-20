​«Арсенал» повторил самую крупную победу в лондонских дерби в АПЛ

Двадцать первый тур английского чемпионата оказался удачным для лондонского «Арсенала», команда Микеля Артеты забила пять безответных голов землякам из «Кристал Пэлас». Как выяснилось. это было повтором самой крупной победы в истории лондонских дерби. Никто и никогда ранее не побеждал с более крупным счетом в рамках Премьер-лиги, если говорить о встречах только между командами из Лондона.

В следующем туре английского чемпионата занимающий третье место в турнирной таблице «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест». Это случится в предпоследний день текущего месяца, тридцатого числа.