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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» повторил самую крупную победу в лондонских дерби в АПЛ

20 Января 2024 • 23:18 Комментировать

Двадцать первый тур английского чемпионата оказался удачным для лондонского «Арсенала», команда Микеля Артеты забила пять безответных голов землякам из «Кристал Пэлас». Как выяснилось. это было повтором самой крупной победы в истории лондонских дерби. Никто и никогда ранее не побеждал с более крупным счетом в рамках Премьер-лиги, если говорить о встречах только между командами из Лондона.

В следующем туре английского чемпионата занимающий третье место в турнирной таблице «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест». Это случится в предпоследний день текущего месяца, тридцатого числа.

 


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Арсенал Лондон Кристал Пэлас
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