После пяти поражений подряд «Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест»

Соседи по таблице чемпионата Англии, «Брентфорд» и «Ноттингем Форест», играли в 21-м туре. Вернувшийся после дисквалификации Айвен Тони быстро отметился голом в ответ на точный удар Данило. После перерыва «пчелы» повели после попытки Бена Ми. Крис Вуд сравнял, но Нил Мопе тут же стал автором победного гола - 3:2.
«Брентфорд» поставил крест на пятиматчевой серии поражений и поднялся на 14-е место, противник - 16-й.Протокол игры
|3'Данило Ларанжера (0:1)
|(1:1) Тони Айвен19'
|(2:1) Ми Бен58'
|65'Вуд Крис (2:2)
|(3:2) Мопе Нил68'
Флеккен Марк•Коллинз Натан•Пиннок Итан•Ми Бен•Расмуссен Мадс90' (Ярмолюк Егор (90') •Дамсгор Миккель74' (Баптист Шендон (74') •Янельт Витали•Йенсен Матиас90' (Дасилва Джош (90') •Льюис-Поттер Кин90' (Айер Кристоффер (90') •Мопе Нил74' (Регилон Серхио (74') •Тони Айвен 66'
Тёрнер Мэтт•Монтьель Гонсало 54'86' (Агилера Брэндон (86') •Омобамиделе Эндрю•Мурильо Джейсон•Тавареш Нуну•Мангаля Орель• 18'Данило Ларанжера• 51'Домингес Николас•Йейтс Райан62' (Уильямс Неко (62') •Хадсон-Одои Каллум•Вуд Крис
20 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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