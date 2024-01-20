После пяти поражений подряд «Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест»

Соседи по таблице чемпионата Англии, «Брентфорд» и «Ноттингем Форест», играли в 21-м туре. Вернувшийся после дисквалификации Айвен Тони быстро отметился голом в ответ на точный удар Данило. После перерыва «пчелы» повели после попытки Бена Ми. Крис Вуд сравнял, но Нил Мопе тут же стал автором победного гола - 3:2.

«Брентфорд» поставил крест на пятиматчевой серии поражений и поднялся на 14-е место, противник - 16-й.Протокол игры