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После пяти поражений подряд «Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест»

20 Января 2024 • 22:37 Комментировать
Брентфорд
3:2
Ноттингем Форест
окончен

Соседи по таблице чемпионата Англии, «Брентфорд»  и «Ноттингем Форест», играли в 21-м туре. Вернувшийся после дисквалификации Айвен Тони быстро отметился голом в ответ на точный удар Данило. После перерыва «пчелы» повели после попытки Бена Ми. Крис Вуд сравнял, но Нил Мопе тут же стал автором победного гола - 3:2.

«Брентфорд» поставил крест на пятиматчевой серии поражений и поднялся на 14-е место, противник - 16-й.Протокол игры

 
Брентфорд3:2Ноттингем Форест
  3'Данило Ларанжера (0:1)
(1:1) Тони Айвен19'  
(2:1) Ми Бен58'  
  65'Вуд Крис (2:2)
(3:2) Мопе Нил68'  
Флеккен МаркКоллинз НатанПиннок ИтанМи БенРасмуссен Мадс 90' (Ярмолюк Егор ( 90') Дамсгор Миккель 74' (Баптист Шендон ( 74') Янельт ВиталиЙенсен Матиас 90' (Дасилва Джош ( 90') Льюис-Поттер Кин 90' (Айер Кристоффер ( 90') Мопе Нил 74' (Регилон Серхио ( 74') Тони Айвен  66'
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаОлакигбе МайклСтракоша ТомасПирт-Харрис Милс
Тёрнер МэттМонтьель Гонсало  54' 86' (Агилера Брэндон ( 86') Омобамиделе ЭндрюМурильо ДжейсонТавареш НунуМангаля Орель  18'Данило Ларанжера  51'Домингес НиколасЙейтс Райан 62' (Уильямс Неко ( 62') Хадсон-Одои КаллумВуд Крис
Запасные: Уорролл ДжоМаккена СкоттТоффоло ХарриОсонг ДетлефВлаходимос ОдиссеасГарднер ДжоуиМакдоннелл Джейми
20 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Брентфорд

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