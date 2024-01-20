Тони – лучший в АПЛ по голам со штрафных ударов с начала прошлого сезона

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони триумфально вернулся после дисквалификации.

27-летний футболист, не игравший на протяжении восьми месяцев, отличился на 19-й минуте первого матча после своего возвращения. Англичанин поразил ворота «Ноттингем Форест», нанеся точный удар со штрафного. По сведениям Opta, именно у Тони лучший показатель голов с прямых штрафных ударов в АПЛ с начала прошлого сезона – три забитых мяча при всего десяти попытках. Джеймс Уорд-Праус – признанный мастер стандартов – также забил трижды, но совершил 25 попыток.

Следить за событиями матча «Брентфорд» – «Ноттингем Форест» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.