Бывший главный тренер «Челси» и «Брайтона» Грэм Поттер может стать новым наставником «Кристал Пэлас».

Как утверждает Goal, «орлы» заинтересованы в приглашении 48-летнего специалиста. Источник отмечает, что Поттер посетил минувший матч «Кристал Пэлас» с «Арсеналом», в котором «канониры» одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Сообщается, что руководство «орлов» недовольно работой нынешнего наставника Роя Ходжсона и ищет ему замену.

Кроме того, на Поттера претендуют «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» и «Лион», добавил источник.

На данный момент «Кристал Пэлас» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 21 матче.