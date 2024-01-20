Тони забил в первом матче после восьмимесячной дисквалификации

Центральный нападающий «Брентфорда» Айвен Тони отметился забитым мячом в матче чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».

Напомним, форвард не мог играть на протяжении восьми месяцев из-за дисквалификации, которую он получил за ставки на спортивные события.

27-летний футболист вышел в стартовом составе «Брентфорда» в игре 21-го тура Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест» и уже на 19-й минуте смог поразить ворота соперника прямым ударом со штрафного.

В эти минуты продолжается матч между «Брентфордом» и «Ноттингем Форест». На данный момент счет в поединке ничейный – 1:1.