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Тони забил в первом матче после восьмимесячной дисквалификации

20 Января 2024 • 21:19 Комментировать
Брентфорд
1:1
Ноттингем Форест
1 1.80 X 3.85 2 4.50
2-й тайм

Центральный нападающий «Брентфорда» Айвен Тони отметился забитым мячом в матче чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».

Напомним, форвард не мог играть на протяжении восьми месяцев из-за дисквалификации, которую он получил за ставки на спортивные события.

27-летний футболист вышел в стартовом составе «Брентфорда» в игре 21-го тура Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест» и уже на 19-й минуте смог поразить ворота соперника прямым ударом со штрафного.

В эти минуты продолжается матч между «Брентфордом» и «Ноттингем Форест». На данный момент счет в поединке ничейный – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд айвен тони

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