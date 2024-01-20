​Хендерсон: «Выбор «Аякса» - это футбольный выбор»

Английский защитник Джордан Хендерсон решил продолжить карьеру в Нидерландах, он подписал контракт с амстердамским «Аяксом». Клуб, надо заметить, переживает далеко не лучшие времена в своей истории, но Хендерсон уверен, что в «Аяксе» он сможет заниматься тем, что хочет - играть в футбол.

- Решение перейти сюда было футбольным решением. Я понял, что переход в такой большой, великий клуб станет огромной возможностью. В следующие два года я хочу думать только о футболе. Я готов дать этому клубу всю свою энергию и опыт, - цитирует слова Хендерсона итальянское новостное агентство ITASportPress.