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​Хендерсон: «Выбор «Аякса» - это футбольный выбор»

20 Января 2024 • 21:03 Комментировать

Английский защитник Джордан Хендерсон решил продолжить карьеру в Нидерландах, он подписал контракт с амстердамским «Аяксом». Клуб, надо заметить, переживает далеко не лучшие времена в своей истории, но Хендерсон уверен, что в «Аяксе» он сможет заниматься тем, что хочет - играть в футбол.

- Решение перейти сюда было футбольным решением. Я понял, что переход в такой большой, великий клуб станет огромной возможностью. В следующие два года я хочу думать только о футболе. Я готов дать этому клубу всю свою энергию и опыт, - цитирует слова Хендерсона итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джордан Хендерсон
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