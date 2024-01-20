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​Варан опубликовал фото, которое очень не понравилось руководству «Манчестер Юнайтед»

20 Января 2024 • 19:31 Комментировать

Французский защитник Рафаэль Варан прогневал руководство «Манчестер Юнайтед», выложив фотографию с лыжного курорта. Дело в том, что катание на лыжах строго возбраняется в серьезных клубах, к которым себя по-прежнему относит руководство «Манчестер Юнайтед». Почему, вам может напомнить печальная история великого формульного чемпиона Михаэля Шумахера.

Столь же травмоопасным считается катание на мотоциклах - все подобные пункты щепетильно включаются в контракты. Варану пришлось не просто удалять фото, но и уверять, что на лыжах он не катался, а так, просто явился подышать свежим горным воздухом.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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