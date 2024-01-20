Перишич будет зарабатывать в «Хайдуке» 1 евро в месяц

Стала известна зарплата новичка «Хайдука» Ивана Перишича, который ранее перешёл в хорватский клуб из английского «Тоттенхэма» на правах аренды.

Как сообщает Index, оклад 34-летнего футболиста в родном клубе составит 1 евро в месяц.

В текущем сезоне Перишич провёл за «Тоттенхэм» шесть матчей, в которых отличился двумя результативными передачами. Отметим, что из-за серьёзной травмы в этом сезоне полузащитник уже не сыграет. Ближайшим летом опытный футболист покинет лондонский клуб на правах свободного агента и перейдёт в «Хайдук» на постоянной основе.

Напомним, Перишич является победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также хорватский футболист выступал за «Интер», вместе с которым он успел стать чемпионом Италии.