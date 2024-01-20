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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии

20 Января 2024 • 10:19 Комментировать

Английская премьер-лига по мнениям различных изданий и рейтингов неизменно является лучшей футбольной лигой в мире. Логично предположить, что в ней играют самые дорогие игроки мирового футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти футболистах, которые имеют наивысшую стоимость в АПЛ.

Холанн вне конкуренции

Эрлинг Холанн не только самый дорогой игрок АПЛ, но и один из двух самых дорогих игроков (второй Килиан Мбаппе) мирового футбола. Его трансферная стоимость в 180 млн евро выглядит вполне обоснованной. В текущем сезоне норвежская голевая машина тратит на гол в АПЛ 93 минуты. В прошлом сезоне Холанн помог «Манчестер Сити» выиграть в пяти различных турнирах, включая Лигу чемпионов, а сам установил несколько рекордов. Один из них – это наибольшее количество голов, которые были забиты за один сезон Английской премьер-лиги (36 голов в 35 проведённых матчах). Эрлингу 23 года, и его трансферная стоимость с большой вероятностью перевалит за 200 млн евро.

«Канониры» догоняют

Букайо Сака вполне мог бы сейчас защищать цвета сборной Нигерии на Кубке африканских наций и ослабить состав лондонского «Арсенала». Но Сака прошёл все возрасты в английской сборной и провёл за национальную команду уже 32 матча. И это в 22 года. Сака незаменим в построениях «канониров», которые расположились на привычной для себя четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. Титулов Букайо пока что не хватает, но, вероятно, он сможет их добыть в других топовых клубах, которые проявляют интерес к дарованию, трансферная стоимость которого составляет 120 млн евро.

На 10 млн евро меньше стоит одноклубник Саки Деклан Райс, который оказался в стане «Арсенала» минувшим летом. Отметим, что Райс 100% матчей в текущем сезоне проводит в основе, отыграв 97% игрового времени. Высокий КПД опорного полузащитника подтверждается его развитием. Всего три года назад стоимость Райса составляла ровно вдвое меньше.

Большинство из «Манчестер Сити»

В пятёрке лучших доминируют игроки «горожан». Родри и Фил Фоден оцениваются на данный момент в 110 млн евро. Автор победного гола в последнем финале Лиги чемпионов Родри неизменно держал свою трансферную стоимость на уровне 70-80 млн евро. В текущем сезоне испанец уже прибавил 20 млн евро, что связано с его стабильными выступлениями: 85% игр в основном составе, 4 гола и 4 голевые передачи.

Показатели Фила Фодена немного лучше: 90% игр провёл в основном составе, 5 голов, 6 голевых передач. Но трансферная стоимость уже полгода находится на уровне 110 млн евро.

В пятёрке самых дорогих игроков чемпионата Англии «Манчестер Сити» главенствует, как и в самой лиге: 4 полузащитника и один форвард входят в нашу символическую пятёрку самых дорогих игроков чемпионата Англии. Среди национальностей побеждает Англия, трое её представителей в пятёрке самых дорогих. Но и возраст является главенствующим фактором. Самому возрастному, Родри, 27. Таким образом, практически все находятся в расцвете своих футбольных сил, следовательно, свою стоимость могут ещё увеличить.

Пять самых дорогих игроков чемпионата Англии

Игрок
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 180
Букайо Сака «Арсенал» 120
Деклан Райс «Арсенал» 110
Родри «Манчестер Сити» 110
Фил Фоден «Манчестер Сити» 110

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Манчестер Сити Арсенал Лондон АПЛ Деклан Райс Фил Фоден Эрлинг Холанн Букайо Сака ещё теги
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