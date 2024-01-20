Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии

Английская премьер-лига по мнениям различных изданий и рейтингов неизменно является лучшей футбольной лигой в мире. Логично предположить, что в ней играют самые дорогие игроки мирового футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти футболистах, которые имеют наивысшую стоимость в АПЛ.
Холанн вне конкуренции
Эрлинг Холанн не только самый дорогой игрок АПЛ, но и один из двух самых дорогих игроков (второй Килиан Мбаппе) мирового футбола. Его трансферная стоимость в 180 млн евро выглядит вполне обоснованной. В текущем сезоне норвежская голевая машина тратит на гол в АПЛ 93 минуты. В прошлом сезоне Холанн помог «Манчестер Сити» выиграть в пяти различных турнирах, включая Лигу чемпионов, а сам установил несколько рекордов. Один из них – это наибольшее количество голов, которые были забиты за один сезон Английской премьер-лиги (36 голов в 35 проведённых матчах). Эрлингу 23 года, и его трансферная стоимость с большой вероятностью перевалит за 200 млн евро.
«Канониры» догоняют
Букайо Сака вполне мог бы сейчас защищать цвета сборной Нигерии на Кубке африканских наций и ослабить состав лондонского «Арсенала». Но Сака прошёл все возрасты в английской сборной и провёл за национальную команду уже 32 матча. И это в 22 года. Сака незаменим в построениях «канониров», которые расположились на привычной для себя четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. Титулов Букайо пока что не хватает, но, вероятно, он сможет их добыть в других топовых клубах, которые проявляют интерес к дарованию, трансферная стоимость которого составляет 120 млн евро.
На 10 млн евро меньше стоит одноклубник Саки Деклан Райс, который оказался в стане «Арсенала» минувшим летом. Отметим, что Райс 100% матчей в текущем сезоне проводит в основе, отыграв 97% игрового времени. Высокий КПД опорного полузащитника подтверждается его развитием. Всего три года назад стоимость Райса составляла ровно вдвое меньше.
Большинство из «Манчестер Сити»
В пятёрке лучших доминируют игроки «горожан». Родри и Фил Фоден оцениваются на данный момент в 110 млн евро. Автор победного гола в последнем финале Лиги чемпионов Родри неизменно держал свою трансферную стоимость на уровне 70-80 млн евро. В текущем сезоне испанец уже прибавил 20 млн евро, что связано с его стабильными выступлениями: 85% игр в основном составе, 4 гола и 4 голевые передачи.
Показатели Фила Фодена немного лучше: 90% игр провёл в основном составе, 5 голов, 6 голевых передач. Но трансферная стоимость уже полгода находится на уровне 110 млн евро.
В пятёрке самых дорогих игроков чемпионата Англии «Манчестер Сити» главенствует, как и в самой лиге: 4 полузащитника и один форвард входят в нашу символическую пятёрку самых дорогих игроков чемпионата Англии. Среди национальностей побеждает Англия, трое её представителей в пятёрке самых дорогих. Но и возраст является главенствующим фактором. Самому возрастному, Родри, 27. Таким образом, практически все находятся в расцвете своих футбольных сил, следовательно, свою стоимость могут ещё увеличить.
Пять самых дорогих игроков чемпионата Англии
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|Эрлинг Холанн
|«Манчестер Сити»
|180
|Букайо Сака
|«Арсенал»
|120
|Деклан Райс
|«Арсенал»
|110
|Родри
|«Манчестер Сити»
|110
|Фил Фоден
|«Манчестер Сити»
|110
Константин Лицин
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