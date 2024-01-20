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Легенда «Челси» Терри назвал лучшего тренера в карьере

20 Января 2024 • 09:20 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри назвал лучшего наставника в своей игровой карьере.

«Самым лучшим тренером был Жозе Моуринью. Он был самым особенным наставником, с которым мне довелось работать. Жозе сыграл большую роль в моем успехе. Этот специалист знал наперед действия наших соперников. Могу назвать его лучшим тренером в моей карьере», - цитирует Терри Sky Sports.

Напомним, что Джон защищал цвета «пенсионеров» с 1998 по 2017 год. В составе лондонского коллектива Терри пять раз становился чемпионом АПЛ, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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