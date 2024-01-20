«Тоттенхэм» готов расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

«Шпоры» охотно выслушают предложения по хавбеку Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, вингеру Брайану Хилю и левому защитнику Райану Сессеньону. По данным журналиста Джорджа Сессьонса, лондонцы не станут удерживать ни одного из трёх футболистов, если возникнут приемлемые варианты с продажей или арендой.

Стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. Интерес к 28-летнему датчанину проявляли итальянские «Ювентус» и «Наполи».

22-летний Брайан Хиль оценён тем же порталом в 16 млн евро, а 23-летний Райан Сессеньон – в 13 млн.