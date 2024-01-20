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«Тоттенхэм» рассмотрит предложения по трём игрокам слухи

20 Января 2024 • 04:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

«Тоттенхэм» готов расстаться с рядом игроков в зимнее трансферное окно.

«Шпоры» охотно выслушают предложения по хавбеку Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, вингеру Брайану Хилю и левому защитнику Райану Сессеньону. По данным журналиста Джорджа Сессьонса, лондонцы не станут удерживать ни одного из трёх футболистов, если возникнут приемлемые варианты с продажей или арендой. 

Стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга оценивается экспертами Transfermarkt в 28 млн евро. Интерес к 28-летнему датчанину проявляли итальянские «Ювентус» и «Наполи».

22-летний Брайан Хиль оценён тем же порталом в 16 млн евро, а 23-летний Райан Сессеньон – в 13 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг Райан Сессеньон Брайан Хиль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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