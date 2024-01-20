Вингер «Брюгге» Антонио Нуса стал трансферной целью «Тоттенхэма».

18-летний футболист пользуется большим спросом на рынке: ранее в его подписании были заинтересованы «Челси» и другие клубы из ведущих европейских лиг. По информации журналиста Райана Тэйлора, «Тоттенхэм» попробует приобрести норвежца уже в январе. «Шпоры» готовы предложить за игрока 25 млн фунтов стерлингов (чуть меньше 30 млн евро). Известно также, что лондонцы позволят восходящей звезде доиграть сезон в «Брюгге» на правах аренды.

Антонио Нуса отметился тремя голами и тремя ассистами в 26 поединках нынешней кампании за бельгийский коллектив.