«Милан» претендует на трёх защитников из АПЛ

«Милан» продолжает поиски нового центрального защитника на трансферном рынке.

«Россонери» испытывают кадровые трудности в центре обороны из-за ряда травм. Клуб потерпел неудачу в попытке подписать Алессандро Буонджорно из «Торино», поэтому теперь переключится на трёх кандидатов, представляющих Английскую премьер-лигу. Речь идёт о Клемане Ленгле («Астон Вилла», арендован у «Барселоны»), Якубе Кивиоре («Арсенал») и Трево Чалоба («Челси»), докладывает Football Italia. Отмечается, что первым выбором гранда Серии А остаётся Ленгле, но «Астон Вилла» не хотела бы расставаться с французом.