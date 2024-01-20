«Хочу играть с лучшими»: Тони вновь заявил о желании выступать за топ-клуб

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони в очередной раз признал, что заинтересован в переходе в один из топ-клубов.

27-летний футболист отбыл дисквалификацию, из-за которой ещё не появлялся на поле в текущем сезоне. Интерес к форварду ранее проявляли «Арсенал» и «Челси», однако в «Брентфорде» не горят желанием расставаться со своей звездой.

«Все знают, что я хотел бы выступать за топ-команду и быть на вершине лиги, играя с лучшими. До тех пор, пока это не произойдёт – в нынешнее или следующее трансферное окно, – я остаюсь игроком «Брентфорда», и пусть будет так», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Тони.