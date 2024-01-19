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Клопп объяснил, почему Соланке не заиграл в «Ливерпуле»

19 Января 2024 • 23:49 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
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21.01 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями об успехах Доминика Соланке в «Борнмуте».

В активе 26-летнего форварда 12 забитых мячей 19 поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги – только Эрлинг Холанн и Мохамед Салах отличались чаще (по 14 раз). Лидер атаки «вишен» был признан лучшим игроком декабря в АПЛ.

«Я так рад за Дома, – высказывается Клопп о Соланке в преддверии матча «Борнмут» – «Ливерпуль», который состоится в воскресенье. – Мы были в восторге от его таланта, когда подписывали его. У него был огромный потенциал, но это «Ливерпуль», и у нас были другие отличные нападающие. Вероятно, в то время он не был самым хладнокровным завершителем, но его талант все видели уже тогда», – сказал немецкий рулевой.

Доминик Соланке принадлежал «Ливерпулю» с 2017 по 2019 год.

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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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