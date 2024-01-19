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Названа сумма отступных Шешко – на игрока претендуют гранды АПЛ

19 Января 2024 • 23:21 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Байер Л
Через 20 ч. 20 мин.

Нападающий «РБ Лейпцига» Бенжамин Шешко может переехать в Англию в летнее трансферное окно.

Интерес к 20-летнему словенцу проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». По сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, с лета в силу вступит пункт отступных, который позволит желающим приобрести Шешко за 50 млн евро. Таким образом, вероятность скорого ухода форварда довольно велика.

В текущем сезоне Бенжамин Шешко записал на свой счёт семь забитых мячей в 23 матчах за «красных быков» во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2028 года.

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Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2024 Бенжамин Шешко ещё теги

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