Названа сумма отступных Шешко – на игрока претендуют гранды АПЛ

Нападающий «РБ Лейпцига» Бенжамин Шешко может переехать в Англию в летнее трансферное окно.

Интерес к 20-летнему словенцу проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». По сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, с лета в силу вступит пункт отступных, который позволит желающим приобрести Шешко за 50 млн евро. Таким образом, вероятность скорого ухода форварда довольно велика.

В текущем сезоне Бенжамин Шешко записал на свой счёт семь забитых мячей в 23 матчах за «красных быков» во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2028 года.