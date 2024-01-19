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«Арсенал» принял решение по Смиту-Роу слухи

19 Января 2024 • 21:55 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
30.01 22:30

Полузащитник Эмил Смит-Роу, судя по всему, не покинет лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно.

23-летний футболист всего дважды вышел в стартовом составе «канониров» в текущем сезоне. По слухам, «Арсенал» был готов расстаться с игроком в январе. Согласно сведениям журналиста Саймона Коллингса, это вряд ли произойдёт. Клуб не собирается отдавать хавбека в аренду, а сам англичанин намерен побороться за место в основе во второй половине кампании. Интерес к воспитаннику лондонского гранда проявлял «Вест Хэм».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эмила Смита-Роу в 25 млн евро. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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