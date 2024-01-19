«Челси» посредством своего официального сайта объявил о решении отозвать из аренды в «Лестере» полузащитника Чезаре Казадеи.

В нынешнем сезоне 21-летний Казадеи провёл за «Лестер» 25 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Челси» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт во вторник, 23 января, – против «Мидлсбро» на своём поле в ответном полуфинале Кубка английской лиги.