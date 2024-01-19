​«Как мама и папа»: Гвардиола не смог выбрать между «Манчестер Сити» и «Барселоной»

Хосеп Гвардиола – единственный тренер, который выигрывал требл с двумя командами. В 2023 году испанец сделал это у руля «Манчестер Сити», а в 2009 – у руля «Барселоны». После получения ещё одной награды лучшему тренеру года Гвардиоле снова предложили выбрать между этими своими командами.

«Это как спросить – мама или папа», - сказал Гвардиола на торжественной церемонии, когда его попросили сделать выбор.

Отметим, что действующий контракт связывает Хосепа Гвардиолу с «Манчестер Сити» до завершения сезона 2024/2025. Ближайший матч «горожане» проведут 26 января – против «Тоттенхэма» в Кубке Англии.

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