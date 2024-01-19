​Председатель «Манчестер Сити» выиграл награду

Халдун аль-Мубарак, который занимает должность председателя «Манчестер Сити», выиграл индивидуальную награду. На премии Globe Soccer Award аль-Мубарак был признан лучшим президентом футбольного клуба по итогам 2023 года.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» ударно провёл 2023 год. Команда выиграла пять титулов – чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, что Хосеп Гвардиола на Globe Soccer Award получил награду лучшему тренеру года, Эрлинг Холанн – награду лучшему игроку года, Родри – награду лучшему полузащитнику года, Эдерсон – лучшему вратарю года, а «Манчестер Сити» в целом – награду лучшей команде года.