​Холанн: «Мне надоело не играть!»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил приз лучшему футболисту 2023 года на премии Globe Soccer Awards. После вручения награды норвежский футболист сказал несколько слов.

«Манчестер Сити» - фантастический клуб, мне очень нравится здесь находиться. Надеюсь очень скоро вернуться после травмы. Мне надоело не играть!» - слова Холанна приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в последний раз Эрлинг Холанн выходил на футбольное поле 6 декабря. Норвежец должен снова сыграть за «Манчестер Сити» в конце января.

Добавим, что «Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.