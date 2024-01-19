«Манчестер Сити» признали лучшим клубом 2023 года

«Манчестер Сити» признан лучшим клубом 2023 года. Таковы результаты голосования на церемонии Globe Soccer Awards.

Напомним, что в минувшем году клуб завоевал такие трофеи как Кубок Лиги чемпионов УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, а также победил на Клубном чемпионате мира и стал чемпионом Англии. Не хватает здесь, разве что, Суперкубка Англии.

Ранее лучшими в своих амплуа были признаны вратарь «горожан» Эдерсон Мораес, полузащитник Родри Эрнандес. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн признан лучшим игроком 2023 года, а тренер Хосеп Гвардиола – в очередной раз – лучшим тренером ушедшего года.