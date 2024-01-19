27-летний левый вингер Гонсалу Гуэдеш стал игроком известного клуба из испанской Примеры – «Вильярреала». Об этом официально сообщает пресс-служба «жёлтой подводной лодки».

Перебрался португалец в новый клуб в рамках полугодичного арендного соглашения. Его контракт с «Вулверхэмптоном», клубом, которому он принадлежит, длится до 2027 года.

Первую часть сезона португалец провёл в Лиссабоне, где защищал цвета местной «Бенфики». Он провёл 14 матчей в сезоне, в которых отличился всего лишь двумя оформленными ассистами – без забитых голов.

В новом клубе футболист будет играть под 9-м номером на спине.