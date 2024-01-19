Холанн стал игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн – игрок 2023 года по версии престижной премии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в соцсетях премии.

Холанн обошёл 29 конкурентов, среди которых были такие игроки как Лаутаро Мартинес («Интер»), Карим Бензема (тогда – «Реал»), Гарри Кейн (тогда – «Тоттенхэм») и Роберт Левандовски («Барселона»). Из одноклубников ему противостояли Родри Эрнандес, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Кевин де Брёйне, Рубен Диаш и Эдерсон Мораес.

Ранее два его партнёра по команде стали лучшими в 2023 году в своих амплуа. Это полузащитник Родри Эрнандес и голкипер Эдерсон Мораес. Всем им удалось вместе в прошлом сезоне завоевать требл, став чемпионами Англии, обладателями Кубка Англии и Кубка Лиги чемпионов УЕФА.