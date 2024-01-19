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​Гвардиола получил ещё один приз как лучший тренер года

19 Января 2024 • 20:30 Комментировать

В начале недели главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил приз лучшему тренеру 2023 года по версии ФИФА. Теперь испанский специалист выиграл такую же награду на премии Globe Soccer Awards.

Стоит сказать, что в 2023 году «Манчестер Сити» Гвардиолы показывал прекрасные результаты. Если брать весь год, то команда выиграла сразу пять трофеев – чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в пятницу, 26 января, - против «Тоттенхэма» на выезде в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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