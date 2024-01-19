Эдерсон лучший вратарь 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес стал лучшим голкипером по версии престижной премии Globe Soccer Awards. В голосовании бразилец опередил таких соперников как Ясин Буну («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал»), Майк Меньян («Милан»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Ранее его одноклубника, Родри Эрнандеса признали лучшим полузащитником 2023 года. Бразилец, как и его испанский товарищ по команде, оформили в составе «Манчестер Сити» великолепный требл из побед в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

За «горожан» 30-летний вратарь выступает уже седьмой год карьеры – с 2017 года.