Родри признан лучшим полузащитником 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Лучшим полузащитником минувшего календарного года по версии Globe Soccer Awards признан испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

В голосовании испанец обошёл таких конкурентов, как одноклубников Кевина де Брёйне, Бернарду Силву, а также Джуда Беллингема и Луку Модрича из мадридского «Реала», а также Педри из «Барселоны».

Напомним, что по итогам прошлого сезона Родри вместе с его клубом оформил требл, став чемпионом Англии, завоевав Кубок Англии и также Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что церемония Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.