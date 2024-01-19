​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится

Звёздный футболист Криштиану Роналду лестно высказался об игре «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграли требл.

«Манчестер Сити» показывает себя потрясающе. Поздравляю их с таким сезоном. Футболисты, тренер – они просто великолепны. Наконец-то они выиграли Лигу чемпионов. Наверное, они заслуживали этого ещё два года назад. Мне нравится смотреть за тем, как они играют», - сказал Роналду, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Стоит сказать, что ранее Криштиану Роналду играл в Англии за другой топ-клуб Премьер-лиги – за «Манчестер Юнайтед». Фанаты «красных дьяволов» наверняка не рады таким словам португальца, который ушёл из клуба осенью 2022 года не лучшим образом.

Роналду ответил, когда завершит карьеру