​Хендерсон: Не могу советовать Салаху не ехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник Джордан Хендерсон провёл в саудовском «Аль-Иттифаке» всего лишь полсезона. Теперь англичанин вернулся в Европу, усилив «Аякс». Хендерсон ответил на вопрос, может ли посоветовать Мохамеду Салаху не ехать в Саудовскую Аравию.

«Нет, определённо не могу. Все футболисты разные. Всё быстро меняется. Я не могу сказать что-то плохое о саудовской лиге или о саудовских клубах. Я уважаю ту возможность, которую они мне предоставили», - сказал Хендерсон.

Как известно, слухи уже давненько связывают Салаха с возможным трансфером в один из саудовских клубов.

«Мог ли я вернуться в АПЛ? Я не думаю, что будет правильно говорить о том, кто интересовался мной. Сегодня я в «Аяксе», и я рад этому», - сказал Хендерсон журналистам.