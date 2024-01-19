Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич до конца сезона уйдёт в аренду в родной «Хайдук» из хорватского города Сплит. Об этом сообщает пресс-служба «шпор». Отметим, что действующий контракт Ивана с лондонцами также рассчитан до окончания текущего сезона.

Перишичу 34 года, в этом сезоне по причине проблем со здоровьем он сыграл всего лишь в шести матчах за «Тоттенхэм», в которых оформил две голевые передачи.

«Хайдук» является для Ивана родным клубом – в нём он начинал профессиональную карьеру. Затем выступал в составе «Сошо», «Брюгге», «Боруссии» из Дортмунда, «Вольфсбурга», миланского «Интера» и «Баварии». В «Тоттенхэм» перебрался летом 2022 года.